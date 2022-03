Pedri: “Non ho la virtù da leader. Luis Enrique? Spero resti a lungo”

Le parole del centrocampista blaugrana

Nella giornata di domani la Spagna scenderà in campo per l'amichevole contro l' Islanda . Nella consueta conferenza stampa prepartita, Pedri ha parlato del suo ruolo all'interno del Barcellona e del feeling col commissario tecnico Luis Enrique . Queste le parole del centrocampista spagnolo:

"Non ho la virtù da leader, il gruppo dipende dall’essere tutti uniti ed è questo l’aspetto più importante. Tutto è successo molto velocemente, due anni fa ho giocato a Las Palmas e ora sono in Nazionale e al Barça. Voglio continuare a vivere queste esperienze. Penso che il mister ci aiuti molto e spero che rimanga a lungo per il bene della squadra. La mia famiglia mi aiuta sempre e sono molto grato a loro, mi hanno preparato molto bene".