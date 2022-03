Pedri si racconta: “Il Real Madrid mi scartò. Col primo stipendio ho comprato…”

Le parole del giovane centrocampista spagnolo

Pedri è uno degli astri nascenti del calcio spagnolo. Promosso in prima squadra da Koeman nella passata stagione, quest'anno, sotto la guida di Xavi , sta confermando tutto il suo talento e sta dimostrando di avere tutte le carte in regole per essere uno dei presenti e futuri trascinatori del Barcellona . In un'intervista al Partidazo de Cope, il centrocampista spagnolo ha parlato del provino col Real Madrid e del suo acquisto col suo primo stipendio. Questo il suo racconto:

"Provino col Real Madrid? Ci sono andato e i primi giorni non potevo allenarmi perché c’era la neve sui campi, alla fine mi hanno detto che non avevo il livello per essere lì e che mi lasciavano andare per cercare altri profili . Ora sono dove voglio essere. All’inizio non ti piace essere scartato da nessuna parte, ma poi ti motiva a pensare che se non ti volessero adesso lavorerai perché in futuro possa arrivare qualcos’altro. Non ricordo chi mi ha bocciato, se lo vedessi gli direi che ora al Barcellona mi sto divertendo. La prima cosa che ho acquistato con il primo ingaggio è stata la Playstation 5. Adesso invece voglio pensare alla mia famiglia e voglio comprare una casa per loro".