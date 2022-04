Pellegrinaggio dei tifosi dell’Eintracht: previsti 30.000 tedeschi a Barcellona

Previsto esodo tedesco per il match contro i blaugrana

Nella serata di domani andrà in scena il ritorno dei quarti di finale tra Barcellona e Eintracht Francoforte al Camp Nou. Per il match sono attesi 30.000 tifosi tedeschi dopo l'1-1 dell'andata: sarà dunque una grande spinta in più per la partita più importante della storia recente del club.