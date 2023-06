A rendere l’atmosfera sempre più incandescente per il Pescara, è l’inseguimento della Serie B. In seguito all’ultimo successo ottenuto col Virtus Entella, i Delfini sono focalizzati sul confronto contro il Foggia in semifinale playoff. Ma c’è una nota dolente per l'undici di Zeman: il Gos ha deciso di vietare la trasferta in Puglia ai residenti in Abruzzo per motivi di ordine pubblico.