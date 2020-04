Pescara, Legrottaglie: “Ripresa in sicurezza e per gli stipendi occorre rinunciare a interessi personali…”

Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno sul tema della ripresa della stagione sportiva al termine dell’emergenza coronavirus. L’allenatore aveva già espresso il proprio pensiero ma ha voluto insistere anche sul tema del taglio degli stipendi: “La ripresa ci sarà? Credo proprio di sì, ma solo quando ci saranno le condizioni per una tranquillità fisica e psicologica. Il campo è la nostra passione, da sportivi ci entusiasma e ci emoziona. Non vediamo l’ora di ricominciare, ma nelle modalità idonee e necessarie a garantire la salute di tutti. Altrimenti non ci sarebbe la giusta guida emotiva”.

CORONAVIRUS – Testa e cuore che avranno un ruolo fondamentale dopo questo momento difficile: “Il cuore è sicuramente triste per le persone che vivono tragedie, perdite, situazioni difficili a livello personale. Dall’altro punto di vista questa emergenza è una grande opportunità per scavare dentro se stessi, migliorarsi e darsi obiettivi”.

STIPENDI – E sul tema del taglio agli stipendi, Legrottagli ha aggiunto: “La vita è fatta di accordi e compromessi. Se vogliamo facilitare le decisioni, serve sedersi e trovarli. Se non ci accordiamo, non camminiamo insieme. Deve essere chiaro che ognuno deve fare un passo indietro perché nessuno potrà essere contento a 360 gradi. È impensabile. Occorre rinunciare a qualche interesse personale. Credo che dovranno emergere altri princìpi”.