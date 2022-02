Petit stronca Messi: “Sono triste quando lo vedo in campo. E’ la morte di re”

Le parole dell'ex giocatore francese

L'ex centrocampista francese Emmanuel Petit ha condiviso la sua opinione riguardo la situazione di Lionel Messi nel club parigino. Il feeling in campo tra il fuoriclasse argentino e i compagni stenta a decollare. In questa stagione, l'attaccante 34enne ha preso parte a 14 partite del campionato francese, in cui ha messo a segno 2 gol e dato 7 assist. Queste le parole di Petit rilasciate a Maxifoot:

"Provo una vera tristezza quando guardo Messi in campo. Vogliamo tutti che abbia successo, ci prenda per mano e racconti la storia di come ha fatto al Barcellona. Non voglio confrontare Messi e Mbappé, ma negli ultimi mesi abbiamo assistito alla morte di un re e all'ascesa di un altro".