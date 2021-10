Pickford, ci risiamo: “pizzino” con rigoristi rivali su bottiglietta ma… è inutile

Il portiere nuovamente protagonista con la sua borraccia

Ancora un foglietto attaccato alla borraccia con i rigoristi rivali e le indicazioni su dove avrebbero potuto calciare. Ma anche questa volta, le indicazioni di Jordan Pickford risultano... inutili. Ebbene sì. Il portiere dell' Everton e della Nazionale inglese è stato pizzicato con un nuovo "pizzino" che gli suggeriva dove avrebbero potuto tirare gli eventuali calci di rigore i rivali del West Ham. Come riportano le immagini pubblicate sui social da Goal, infatti, l'estremo difensore aveva pensato proprio a tutto per prepararsi alla sfida di Premier League con tanto di grafica e non più un "semplice scarabocchio".

Peccato che anche questa volta, il suo foglietto non sia servito. In precedenza, anche all'Europeo, Pickford era stato visto utilizzare un biglietto con le indicazioni dei rigoristi dell'Italia. In quell'occasione, però, i nomi dei tiratori erano quelli di chi, probabilmente, non avrebbe mai potuto calciare un penalty. Nella sfida di ieri, invece, i rigoristi erano quelli più accreditati, con i vari Noble, Antonio e Rice ma non c'è stata occasione di mettersi alla prova.