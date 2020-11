Pirlo: “Domani inizia il nostro campionato, dobbiamo arrivare al risultato in qualsiasi modo”

Il tempo è scaduto, mister Andrea Pirlo adesso vuole vedere la sua Juventus fare quello che meglio riesce al club: vincere. “Domani inizia il nostro campionato – dichiara Pirlo alla vigilia della sfida tra Juventus e Cagliari – domani sarà una gara fondamentale per noi, perché veniamo da un’inattività per le Nazionali e ci serve per il nostro percorso di crescita. Ora deve iniziare il nostro campionato, il periodo di adattamento è finito. Già da domani voglio vedere uno spirito combattivo per raggiungere i risultati”.

“VINCERE IN QUALSIASI MODO”

L’obiettivo di Pirlo è chiaro: Voglio vedere una squadra che vuole raggiungere il risultato in qualsiasi modo. La fame di vincere le partite dal primo al 90′, senza tralasciare ogni minimo dettaglio”. A rallentare ulteriormente il processo di crescita della Juve ci proverà il Cagliari: “Sono un’ottima squadra allenata da un’ottimo allenatore, Di Francesco ha portato un grande entusiasmo, un buon sviluppo del gioco quando impostano sia a tre che a quattro. Hanno giocatori bravi sia a centrocampo che in attacco e di esperienza. Sarà una partita importante è difficile, ma noi non dovremo guardare il risultato, ma solo noi stessi per vincere la partita”.