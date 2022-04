Playoff Mondiali, la FIFA annuncia la data di Scozia-Ucraina

Svelata la data del match di qualificazione

La FIFA ha annunciato la data per il playoff dei Mondiali in Qatar 2022 tra Scozia e Ucraina. Il quadro delle nazionali non è infatti ancora completo, visti i tre posti mancanti. La partita non si è disputata a fine marzo a causa dell'invasione della Russia in terra ucraina. La sfida si giocherà il 1 giugno. Questo l'annuncio della FIFA: