Pochettino: “La cosa migliore per Mbappé è restare al Psg. Neymar ha qualità intatte”

Le parole del tecnico argentino

"Futuro Mbappé? Potrete fare la domanda a lui, ma nel club tutti tutti vogliono il meglio per Kylian. Pensiamo che la cosa migliore sia che rimanga al PSG, stiamo riflettendo sulle sue possibilità che domani sia lui il capitano dal momento che mancherà Marquinhos. Se al suo posto giocherà Sergio Ramos? È una delle possibilità, ho ancora qualche ora per pensarci. L’abbiamo acquistato per le sue qualità, che restano intatte. In una stagione ci sono momenti difficili, ma non dimentichiamo che ha avuto un grave infortunio".