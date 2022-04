Pochettino su Mbappé: “Tutti vorremmo che rinnovasse, ma decideranno lui e il club”

Le parole dell'allenatore argentino

"La situazione di Mbappé? Ovviamente tutti vorremmo che prolungasse. Ma certe decisioni appartengono solo al club e al giocatore. Intanto pensiamo a vincere. Poi dopo la fine della stagione potremo analizzare le situazioni dei singoli. Parlare della possibile partenza di Mbappé non mi preoccupa. Questa situazione si verifica in tutti i club e l'allenatore deve essere in grado di abituarsi. È egoistico, ma vorrei che fosse sempre con me. Lo porterò a casa con me in vacanza. Ovviamente voglio che rimanga al PSG, lo vogliamo tutti. Ma decisioni del genere vengono sempre prese insieme: dal giocatore, dal club e da altri soggetti".