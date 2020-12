Pogba e la battaglia con il Covid: “Non riuscivo più a correre, mi sentivo soffocare”

Paul Pogba sta vivendo probabilmente la stagione più complicata della sua carriera dal punto di vista tecnico. Come se non bastasse, l’ex calciatore della Juventus ha dovuto anche affrontare la battaglia con il Covid-19, esperienza che il calciatore ha raccontato ai canali ufficiali dei Red Devils: “Mi sentivo strano, mi stancavo velocemente ed ero senza fiato – dichiara il centrocampista dello United – , non potevo correre. Ci provavo, ma non ci riuscivo. L’ho detto all’allenatore. Abbiamo deciso di provare dall’inizio per vedere come stava andando, ma non potevo correre, mi sentivo soffocare”.

Il percorso per poter tornare a rispondere bene dal punto di vista fisico è stato piuttosto complesso: “Mi ci è voluto molto tempo per tornare essere competitivo – spiega il francese – . Adesso c’è una grande differenza. Sto trovando il mio ritmo. Mi sento molto meglio, sentivo di poter controllare la gara, tenere la palla. Questo è quello che mi piace di me”.