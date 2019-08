Pogba fa sognare la Juventus: out con il Manchester United

Paul Pogba non è stato convocato dal Manchester United per la sfida di ICC contro il Milan di questa sera. Apparentemente per un problema alla spalla che lo perseguita da alcune settimane, ma sotto il presunto ko potrebbe esserci il calciomercato.

Se da una parte il Real Madrid sogna Van de Beek, dall’altra la pista che porterebbe a Pogba resta molto calda. In questo senso ci sarebbe anche la Juventus che, se i galacticos dovessero davvero chiudere per il calciatore dell’Ajax, sarebbe l’unica pretendende per Il Polpo. I tifosi sognano e il contratto del calciatore con i Red Devils scade nel 2021. La trattativa resta complicata ma l’assenza dal match odierno potrebbe essere un segnale.