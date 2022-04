Pogba fischiato dai tifosi del Manchester United: la reazione in campo è virale

Il Polpo risponde ai fischi dell'Old Trafford

Redazione ITASportPress

Il Manchester United ha avuto la meglio su Norwich in Premier League. Protagonista Cristiano Ronaldo che si è preso la scena con una tripletta da record. Eppure, sebbene il portoghese abbia attirato a sé i riflettori, c'è spazio anche per Paul Pogba, ma non certo per qualcosa di positivo.

Il francese, infatti, partito titolare per i Red Devils, è stato fischiato dai suoi stessi tifosi. Un feeling mai realmente nato tra lui e la piazza inglese che negli ultimi mesi sta avendo un finale davvero negativo. I rumors sul possibile addio del Polpo, poi, non hanno fatto altro che peggiorare le cose con i fans che adesso vogliono la sua partenza e lo dimostrano anche in una serata vincente come quella vissuta ieri.

Tanti fischi all'uscita dal campo per Pogba che, dal canto suo, ha reagita con la mano sull'orecchio come a provocare i tanti tifosi del Manchester United che lo stavano fischiando e insultando. Un gesto che non è andato perduto dai più attenti e che sul web è diventato virale.

Mister Rangnick, a fine gara, ha provato a sminuire l'accaduto affermando di non aver visto o sentito niente, ma la situazione del centrocampista con la piazza inglese sembra ormai al punto di non ritorno...