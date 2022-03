Pogba rivela: “Emre Can l’avversario più duro, ma Kanté è incredibile”

Le parole del centrocampista francese

Il Manchester United sta vivendo un momento difficile della stagione. Paul Pogba è uno dei giocatori più importanti della squadra. In un'intervista a Football Joe, il centrocampista francese ha svelato l'avversario più duro incontrato nella sua carriera, spendendo delle parole di stima per il compagno di nazionale N'Ggolo Kanté . Queste le sue parole:

"L'avversario più duro che ho incontrato è Emre Can. Un giorno ricordo di aver avuto una grande battaglia contro di lui. Ma con Kanté lo superi e pensi che ci sia un altro N'Golo perché torna così velocemente. Tutti quelli che lo conoscono sanno che ragazzo fantastico è. Lui è così com'è, dà tutto per i suoi compagni. Per lui, l'umanità viene prima di tutto, è fantastico. Il calcio è importante per lui , ma la famiglia è al primo posto".