Poker della Samp al Sassuolo, il Napoli trionfa col Venezia, pari in Bologna-Empoli

I blucerchiati tornano alla vittoria

Marco Giampaolo conquista i primi tre punti dopo il suo ritorno sulla panchina della Sampdoria. I blucerchiati rifilano un poker al Sassuolo con le reti di Caputo, Sensi, primo gol all'esordio, Conti e Candreva. Partita perfetta per la Doria che passa subito al 5' col gol dell'attaccante, alla sua sesta rete in campionato. Il raddoppio arriva due minuti dopo col primo gol in blucerchiato di Stefano Sensi. Nel secondo tempo, la rete di Conti di testa e il cucchiaio su di Candreva su rigore, chiudono il match.