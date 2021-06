Poker Italia alla Repubblica Ceca. Azzurri da applausi

Ultima amichevole degli azzurri prima degli Europei

Una bella e convincente Italia ha battuto la Repubblica Ceca a Bologna nell'ultima amichevole prima dell'Europeo. Mancini ha potuto oliare gli schemi in vista del debutto contro la Turchia di giorno 11 giugno e gli azzurri hanno messo in pratica il lavoro del Commissario tecnico in allenamento. In gol nel primo tempo Immobile, raddoppio di Barella. Nella ripresa tris di Insigne e poker di Berardi. Ottava vittoria consecutiva degli azzurri senza subire gol e il 27.mo risultato utile di fila di Mancini. La squadra azzurra si avvia con buoni auspici all'Europeo.