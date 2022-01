Polonia, Cannavaro rifiuta il ruolo di ct: il motivo

La decisione dell'ex difensore italiano

Nelle ultime settimane si era fatta sempre più insistente la candidatura di Fabio Cannavaro per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale polacca . L'ex difensore si era incontrato la settimana scorsa a Varsavia per parlare con la Federazione e programmare gli eventuali obiettivi futuri, compresi i playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar.

Come riferisce Sky Sport, Cannavaro ha rifiutato l'incarico in queste ultime ore. L'ex campione del mondo ha detto no alla Polonia e la motivazione è data dal poco tempo a disposizione per poter preparare gli spareggi: l’allenatore italiano infatti non se l’è sentita di accettare l’incarico senza avere il tempo necessario per presentarsi al meglio allo spareggio Mondiale. Le parti si sono lasciate comunque bene, con la Federazione polacca che ha compreso le ragioni di Cannavaro.