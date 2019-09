Polonia, il ct sprona Zielinski: “Quando si sveglierà avremo un giocatore che tutto il mondo ci invidierà”

Talento indiscutibile ma ancora manca qualcosa per affermarsi ai massimi livelli. Il parere di chi lo conosce bene è lo stesso. Prima Carlo Ancelotti, che lo ha spesso spinto ad avere più coraggio e grinta, poi anche il ct della Nazionale.

Piotr Zielinski può fare di più e deve farlo per diventare uno dei centrocampista migliori d’Europa. Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia, ha parlato ai media polacchi, come riporta Sport.pl, soffermandosi anche sulla prestazione opaca del centrocampista del Napoli contro l’Austria (o-0 finale): “Sappiamo tutti che Zielinski ha un grande talento, un grande potenziale, ma non lo dimostra ancora. Stiamo ancora aspettando che questo meraviglioso giorno arrivi per poterci incantare. Zielinski ha abilità straordinarie, credo sia tra i migliori al mondo. Quando Zielinski si sveglierà e qualcosa gli scatterà in testa, avremo un giocatore che tutti nel mondo ci invidieranno“.