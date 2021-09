Polonia-Inghilterra, Glik cosa combini? Pizzica Kyle Walker alla gola

Il difensore con un passato in Serie A protagonista con la Nazionale

Redazione ITASportPress

Succede di tutto in Polonia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. La gara termina sull'1-1 ma già dai primi minuti il clima è assolutamente battagliero. Si inizia con i fischi del pubblico polacco all'indirizzo dei giocatori inglesi per via dell'inginocchiamento per il Black Lives Matter, si continua poi con interventi duri, polemiche e... un pizzico di Kamil Glik a Kyle Walker.

Polonia-Inghilterra, il gesto di Glik

Ebbene sì, in occasione di una punizione dal limite dell'area poco prima dell'intervallo, il difensore polacco Glik, vecchia conoscenza del calcio italiano, non ha saputo tenere a freno le mani andando a stuzzicare il rivale Kyle Walker. Il centrale si è diretto verso il giocatore dei Tre Leoni e lo ha pizzicato alla gola con l'intento di infastidirlo e provocarlo. Un gesto che non è passato inosservato alle telecamere e agli utenti social che nel giro di poco tempo hanno fatto diventare virale le immagini con i fatti. Dal canto suo l'esterno inglese non ha reagito ma si è molto arrabbiato con arbitro e VAR per il mancato provvedimento ai danni del rivale.

Successivamente lo stesso Glik è stato coinvolto in un'altra colluttazione in mezzo al campo con il centrale rivale Maguire. In questo caso i due sono stati ammoniti.