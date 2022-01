Polonia, spunta il nome di Cannavaro per la panchina

L'ex campione del mondo sarebbe uno dei papabili per la panchina

Dopo aver concluso il rapporto con Paulo Sousa, la Polonia è in cerca del nuovo commissario tecnico che dovrà guidare la nazionale. Come riferisce Sky Sport, uno dei nomi più caldi per la panchina è quello di Fabio Cannavaro. Campione del mondo con l'Italia nel 2006 e reduce dall'esperienza da allenatore in Cina col Guangzhou Evergrande, l'ex difensore si troverebbe già a Varsavia per un incontro con la Federazione polacca.