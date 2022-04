Polonia verso il Mondiale: prova ad intimidire Messi… con Glik

La reazione della Nazionale polacca dopo il sorteggio Mondiale

Il sorteggio per il Mondiale in Qatar ha visto il formarsi dei vari gironi. Molto interessante quello che vede protagoniste Argentina , Polonia , Messico e Arabia Saudita. In modo particolare ha destato curiosità la reazione della formazione polacco alla notizia di dover sfidare il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi .

Il riferimento è alla forza fisica e al carattere dei due calciatori polacchi che faranno il possibile (e l'impossibile) per rendere difficile la vita in campo dell'argentino. Staremo a vedere come andrà a finire. Ma le premesse per una grande battaglia ci sono tutte...