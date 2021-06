Portogallo-Germania, le formazioni ufficiali

Portogallo imbattuto da 12 partite agli Europei, striscia positiva record per la formazione lusitana, reduce da 6 vittorie ed altrettanti pareggi. L’ultimo k.o. rossoverde alla kermesse continentale è datato 9 giugno 2012, 0-1 dalla Germania.

Seconda partita del Gruppo F tra Germania e Portogallo che hanno rispettivamente 0 e 3 punti in classifica. I tedeschi se non portano a casa punti rischiano grosso. Sono 18 i confronti totali fra Germania e Portogallo, di cui 4 in fasi finali europee, 2 in fasi finali Mondiali e 4 nelle premondiali, oltre ad 8 amichevoli. Bilancio che sorride nettamente al calcio tedesco, 10 successi contro i 3 rossoverdi lusitani; cinque pareggi completano il bilancio.