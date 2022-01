Praet: “Ho la Sampdoria nel mio cuore. Sempre un piacere tornare qua”

Le parole del centrocampista granata

"Sempre un piacere venire qui, ho la Sampdoria nel cuore. Ma oggi era importante vincere, sono contento. È il mio primo gol di testa, non sono molto forte. Ho visto la palla uscire dal buco, ma non mi sono spaventato. Stiamo facendo bene, oggi il campo non era perfetto per giocare velocemente la palla. La settimana passata ho avuto ancora una distorsione alla caviglia. La condizione è migliore rispetto all’inizio ma posso ancora migliorare".