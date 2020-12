Prandelli, tre tamponi negativi di fila: con il Genoa sarà in panchina

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, era risultato positivo al Covid mercoledì. La sua sarebbe una “positività” non confermata”. Già domattina dirigerà la seduta d’allenamento dei viola

Sospiro di sollievo per la Fiorentina: i tre test molecolari a cui Cesare Prandelli si è sottoposto mercoledì, giovedì e venerdì hanno infatti dato esito negativo. Il tecnico di Orzinuovi, che mercoledì era invece risultato positivo, è dunque stato classificato come una “positività non confermata” – si legge in un comunicato della Viola – e pertanto sono stati interrotti l’isolamento preventivo e la quarantena.

La positività al Covid-19 del tecnico viola era stata resa nota nella giornata di mercoledì da un comunicato stampa del club: “Nell’ambito di test, oltre quelli previsti dal protocollo, per la rilevazione del Covid-19, è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli”. Isolato lui, il gruppo squadra era entrato in una bolla: gli esiti dei test hanno confermato la totale negatività al coronavirus. A dirigere gli allenamenti c’era il vice di Prandelli, Gabriele Pin. Adesso Prandelli, assunto il 9 novembre, al posto di Giuseppe Iachini, potrà dunque tornare in panchina. Già domattina dirigerà la seduta di allenamento e lunedì sera sarà in panchina al Franchi contro il Genoa.