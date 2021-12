Premier League, due partite del Boxing Day rinviate per Covid

Due match rinviati a causa dei troppi contagi Covid

L'Inghilterra sta continuando ancora a fare i conti col Covid. Dopo il rinvio di alcune partite di Premier League dello scorso weekend, in queste ore sono saltate altri due match per il Boxing Day del 26 dicembre. Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford sono state rinviate a causa dei troppi casi Covid. Nonostante l'aumento dei contagi, la Premier League non ha però intenzione di fermarsi. Ecco la nota ufficiale della Lega inglese:

"La Lega è consapevole che la decisione di posticipare queste due partite deluderà i tifosi e comprende le loro frustrazioni in un momento speciale dell'anno in cui non vedono l'ora di assistere alle partite di calcio. La Lega punta a fare più chiarezza possibile, purtroppo a volte bisogna fare dei rinvii con breve preavviso perché la priorità è la sicurezza. La Lega si adopererà per mantenere aggiornati i tifosi se le partite diventano a rischio. Pur riconoscendo che un certo numero di club è alle prese con focolai Covid, è intenzione collettiva dei club e della Lega di continuare l'attuale calendario delle partite ove possibile in sicurezza", viene ribadito, precisando che "la salute e il benessere di tutti gli interessati rimangono la nostra priorità".