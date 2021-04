Premier League, i capitani si riuniscono per decidere sulla Superlega

Jordan Henderson ha convocato i giocatori per discutere una posizione comune

Tante le reazioni in Inghilterra dopo l'annuncio della creazione della Superlega che vede coinvolti 12 club titolati. Il calcio dei ricchi ma senza anima ed è per questo che i calciatori inglesi vogliono capirci qualcosa. Il capitano del Liverpool, Jordan Henderson, ha convocato tutti i capitani delle squadre di Premier League per discutere assieme quale posizione assumere in merito al progetto della Superlega. Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico Jurgen Klopp e dal vice-capitano James Milner, oggi è stato Henderson a promuovere un incontro tra gli altri capitani della Premier League. Con l'obiettivo, probabilmente, di creare un fronte unito, ed eventualmente una risposta condivisa.