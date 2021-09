Premier League, neppure Cristiano Ronaldo farà vincere titolo allo United: la previsione del supercomputer

Per i Red Devils è stato pronosticato solo un quarto posto

Come capita ormai da diverse stagioni, in PremierLeague ci si affida anche ad un supercomputer per capire quali squadre saranno favorite per la vittoria finale del campionato. Come riporta il Mirror, neppure il ritorno al Manchester United di CristianoRonaldo pare aver cambiato le sorti del torneo. Infatti, secondo i dati raccolti da Infogol sulle previsioni della classifica finale, i Red Devils non saranno neppure tra le prime tre potenze d'Inghilterra al termine dell'annata.