Premier League, Rangnick: “Abolirei la Coppa di Lega. Ci sono calendari troppo fitti”

Le parole dell'allenatore dei Red Devils

Ralf Rangnick , allenatore del Manchester United , ha parlato della possibilità di diminuire i troppo impegni dei club inglesi. Il tecnico tedesco opterebbe per l'abolizione della Coppa di Lega . Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"So che in Inghilterra è una tradizione importante giocare nel Boxing Day o il 27, e poi magari anche il 30 dicembre e il 2 gennaio. Sono d'accordo che questa tradizione venga rispettata, però ci sono altre cose che andrebbero ridiscusse e modificate. L'Inghilterra è l'unica fra le cinque leghe top d'Europa dove si giocano due competizioni di Coppa nazionale. La Coppa di lega c'era anche in Francia ma l'hanno abolita uno o due anni fa, e credo che se ne dovrebbe discutere seriamente anche qui. Inoltre sono d'accordo con la decisione di abolire la ripetizione dei match di FA Cup che finiscono in parità".