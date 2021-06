Premier League, scelta la squadra dell’anno: ci sono tre ex “italiani”

Scelto l'11 migliore della stagione in Inghilterra

Tempo di bilanci in Premier League con la Professional Footballers' Association che ha eletto la squadra dell'anno 2020-21. Sei i giocatori del Manchester City che sono stati inclusi nel team tra cui anche una vecchia conoscenza del calcio italiano che si aggiunge ad altri due calciatori che hanno militato in Serie A.

Tra i Citizens campioni inglesi sono stati inseriti Ederson, Cancelo, Stones, Rubens Dias, Kevin de Bruyne e Gundogan. Per quanto riguarda il fantasista belga, parliamo dell'unico che bissa la presenza nel best 11 dopo quella dello scorso anno. Di seguito il Team of the Year della Premier League.