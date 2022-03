Premier League, ufficiale: dalla prossima stagione tornano le cinque sostituzioni

Novità nel campionato inglese

Dalla prossima stagione, anche in Premier League saranno introdotti i cinque cambi. La proposta è stata approvata definitivamente, grazie ai club che hanno deciso di modificare le regole a partire dalla prossima stagione: i cinque cambi saranno suddivisi in tre slot nel corso della partita, più l’intervallo. Le squadre potranno portare in panchina nove giocatori.