Haaland al Manchester City, ma ancora senza numero di maglia: ecco perché

Il centravanti pronto per la nuova avventura ma non ha ancora deciso che numero di maglia avere

Erling Haaland è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City e dal prossimo primo luglio sarà a disposizione di mister Pep Guardiola. La notizia era già stata resa nota nelle scorse settimane ma questa mattina il club inglese ha anche dato il benvenuto al giocatore con tanto di comunicato e prime parole. Adesso, però, resta da capire quale sarà il numero di maglia che il giocatore sceglierà per la sua nuova avventura in Premier League.

Al momento, infatti, il Manchester City ha informato che la decisione arriverà "a tempo debito". Secondo Sky Sports UK, il numero di divisa di Haaland non sarebbe ancora stato scelto per una semplice ragione: il mercato. Ad oggi, infatti, il 9 che rappresente i centravanti è aad oggi teoricamente "occupato" da Gabriel Jesus. Il brasiliano però è in uscita dai Citizens e sembra plausibile che Haaland stia proprio aspettando un’eventuale cessione per vedere la sua t-shirt e il suo numeri, liberi.