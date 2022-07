Psg, Galtier ha scelto il suo capitano

Prima uscita per il Psg del neo allenatore Christophe Galtier. 2-0 in amichevole contro il Quevilly con le reti di Sergio Ramos e Gassama. 3-4-3 e tanti pareri positivi per il tecnico e per la squadra parigina che da questa stagione riparte con motivazioni rinnovate e un atteggiamento che dovrà essere differente rispetto a quello visto in passato.