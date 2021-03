Psg, Gueye: “Con il Barcellona concentrati al 200%. Pochettino ci ha aiutati fisicamente”

Il centrocampista del Psg Idrissa Gueye parla in conferenza stampa presentando il big match di Champions con il Barcellona: ” Il Barcellona? Siamo pronti per la partita, avevo più apprensione per la gara contro il Brest perché a volte contro queste squadre manca un po’ di concentrazione, mentre contro squadre come quella catalana tutti sono pronti, motivati e concentrati al 200%. Pochettino? Sta andando tutto per il verso giusto, è un allenatore molto aperto e simpatico, ha voluto conoscere tutti i giocatori personalmente e poi sul campo e ci stiamo allenando con grande intensità, lavorando molto sul lato fisico perché secondo lui eravamo un po’ indietro e questo ci ha permesso di essere migliori in campo, di avere più fiducia e soprattutto di arrivare a fine gara senza essere stanchi dal punto di vista fisico”.

