PSG, Hakimi: “Eliminazione in Champions inspiegabile. Mbappé? Siamo come due bambini”

Le parole del marocchino

”Ci sono tanti nuovi giocatori. Mi sono dovuto adattare per capire come giocano tutti. Qui ci sono grandissimi calciatori e questo mi rende migliore. Abbiamo delle responsabilità indossando la maglia del Paris Saint Germain. Bisogna mostrare coraggio per giocare qui. Ancora oggi non mi spiego l'eliminazione dalla Champions. Abbiamo trascorso settimane terribili, è difficile quando i tuoi tifosi non ti supportano. Capisco che i supporters siano tristi, lo siamo anche noi. Mbappé è uno dei migliori giocatori al mondo ed è un mio amico. Con Kylian abbiamo un rapporto molto forte, è stato spontaneo sin dal primo giorno. Abbiamo un carattere simile, siamo come due bambini. È facile giocare con un giocatore come Mbappé, gli dai la palla sapendo già che farà la differenza”.