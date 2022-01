PSG, la strategia per la permanenza di Mbappé: due nomi per il centrocampo

La strategia del club francese

Il PSG dovrà fare presto i conti con la situazione del rinnovo di Kylian Mbappé . Il francese non ha ancora preso una decisione, ma la strada più probabile pare essere quella verso il Real Madrid . Il club francese sta pensando a una strategia per la sua permanenza e il mercato potrebbe essere un'arma a favore dei parigini.

Secondo quanto riferito da ESPN il Paris Saint-Germain starebbe pensando a due colpo importanti in mezzo al campo per convincere Kylian Mbappé a continuare l’avventura in Francia. I nomi non sono certo una novità, anzi, visto che si tratta di Paul Pogba e Franck Kessie, in scadenza di contratto rispettivamente con il Manchester United e il Milan. Il PSG è convinto che con questi due innesti si possa convincere l’attaccante francese delle intenzioni ambiziose del club ed evitare che vada a rafforzare un altro top club europeo come il Real Madrid.