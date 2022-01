Psg, Leonardo pensa a un suo pupillo: il costo dell’operazione

Il PSG mette nel mirino il brasiliano

Il PSG dovrà fare alcune cessioni in questo calciomercato invernale. Il club francese deve incassare liquidità a causa delle spese sostenute per gli acquisti estivi di Messi , Donnarumma , Sergio Ramos e Wijnaldum . Il direttore sportivo dei paragini Leonardo , però, starebbe pensando a un nuovo innesto in entrata per rafforzare ancora di più la squadra di Pochettino.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Paris Saint-Germain avrebbe nuovamente messo gli occhi su Lucas Paquetá. Il brasiliano sta facendo benissimo al Lione e Leonardo, che portò proprio il giocatore al Milan nel gennaio 2019, ne è un grande estimatore. 24 anni, Paquetá ha segnato in questa prima parte di stagione 7 reti in 22 partite, contando tutte le competizioni. Il centrocampista difende i colori dell'OL dall'estate 2020, acquistato per 20 milioni di euro. Si parla di una soglia di 60 milioni di euro come possibile base per i negoziati con il Lione.