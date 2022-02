Psg, Messi: “Qua sono felice, voglio andare avanti. Possiamo vincere la Champions”

Le parole del fuoriclasse argentino

"È molto bello essere in campo con i migliori. Ho avuto la possibilità di farlo per molto tempo a Barcellona​ ​e ora ho la possibilità di farlo a Parigi. Sono felice e non vedo l'ora di continuare. Il PSG è un club che si sviluppa da dieci o undici anni. C'è molta ambizione, voglia di continuare a crescere e migliorare. Penso che sia uno dei club più grandi del mondo e, già oggi, non ha nulla da invidiare ai club storici. Abbiamo la squadra giusta per provare a vincere la Champions League. Di Maria e Neymar li conoscevo dalla nazionale o dal nostro tempo a Barcellona, abbiamo già giocato insieme. Non conoscevo invece Mbappé, né in campo né fuori. Piano piano stiamo imparando a conoscerci molto meglio, soprattutto in campo".