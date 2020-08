Psg, Neymar: “Grande Atalanta ma per noi è stata una bella serata”

Neymar attaccante del PSG, ai microfoni di RMC Sport, ha commentato il successo sull’Atalanta nei minuti finali: “È stata una grande serata per noi che abbiamo conquistato la semifinale di Champions League. È stato difficile, l’Atalanta è una grande squadra, che ha giocato bene per tutta la stagione. La squadra di Gasperini è la sorpresa di questa Champions senza dubbio. Sapevamo che erano molto aggressivi, che premevano su tutto il terreno di gioco e così è stato per 90′. Hanno giocato davvero bene. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto in questa gara. Abbiamo fatto una grande partita contro l’Atalanta, ma adesso ci riposeremo, perchè è stata una partita mentalmente logorante”.