Psg, Pochettino: “Eriksen e Messi? Presto per parlare di mercato. Sono pronto a lavorare 14 ore al giorno”

Il nuovo allenatore del Psg, Mauricio Pochettino si è presentato da nuovo allenatore del club francese: “È emozionante tornare qui dopo 20 anni, sono cambiate tante cose ma sento la stessa passione di allora. Sono pronto a lavorare 12 o 14 ore al giorno per questa squadra. Messi? Troppo presto per parlare delle voci di mercato, sono appena arrivato e voglio ringraziare sia il presidente Al Khelaifi che Leonardo per questa opportunità. Eriksen? Ora è il momento di lavorare con i giocatori che ho a disposizione, sono in contatto con il direttore sportivo e prenderemo le migliori decisioni per il bene della società”.