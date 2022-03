Psg, Pochettino: “Fischi dei tifosi? C’era tristezza. Sul mio futuro decide il club”

Le parole dell'allenatore argentino

FISCHI - "Fischi? C’era tristezza per l’eliminazione, era un sentimento di delusione collettiva che riguardava anche i giocatori. Ma nel calcio non ci si può fermare, dobbiamo continuare per raggiungere gli altri obiettivi. L’errore di Marquinos? Non dobbiamo prendere di mira un individuo. Quello che è successo è collettivo, il primo responsabile è l’allenatore e tutte le parti del club. Lui è un grande giocatore, è nel club da anni, la sua costanza ha costruito la sua reputazione".