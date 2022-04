Psg, Pochettino: “Futuro? Ho tanta voglia di rivincita per la Champions League”

Le parole dell'allenatore argentino

Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro l'Angers. Oltre ad analizzare la partita, il tecnico argentino ha fatto chiarezza in merito al suo futuro sulla panchina del club parigino. Dopo l'uscita dalla Champions League, alcune voci hanno dato come sicuro partente Pochettino. Queste le sue parole: