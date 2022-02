PSG, Pochettino: “La finale a Parigi motivazione in più. Sergio Ramos è deluso”

Le parole del tecnico dei parigini

"Per noi sarà una motivazione in più. Abbiamo già centrato questo obiettivo ed è stato straordinario, ma ora c’è ancora tanto da lavorare per tornare di nuovo in finale. I nostri tifosi sarebbero felici di vederci all’ultimo atto, poi a Parigi o altrove importa poco. Sergio Ramos? Soffre più di tutti, è deluso e frustrato per la stagione complicata e per i tantissimi infortuni. Stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi, lo staff medico sta facendo di tutto e noi gli diamo supporto morale. Speriamo torni a fare il prima possibile quello che ama. Io lo aspetterò, so che può essere fondamentale soprattutto nelle partite decisive in Champions, dove la sua esperienza può essere un fattore importante".