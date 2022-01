PSG, Pochettino: “Mbappé? Non è distratto dal mercato. E’ un giocatore maturo”

Le parole del tecnico argentino sull'attaccante

In casa PSG tiene banco la situazione legata a Kylian Mbappé. Il rinnovo tarda ad arrivare e dal 1 gennaio, il francese è libero di firmare con chi vuole per la prossima stagione. Il Real Madrid sembra la soluzione più plausibile, visto il forte interesse del club spagnolo. Della vicenda ne ha parlato il tecnico della società parigina Mauricio Pochettino in conferenza stampa sviando le voci di mercato. Ecco le sue parole prima della sfida di Coppa di Francia contro il Vannes: