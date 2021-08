Psg, Pochettino: “Messi? La dirigenza sta lavorando per migliorare la squadra”

Il calciatore argentino è più vicino ai parigini dopo aver rotto con il Barcellona

L'allenatore del PSG Mauricio Pochettino in conferenza stampa oggi ha commentato le voci di mercato sul possibile arrivo di Lionel Messi dopo che l'attaccante argentino e il Barcellona si sono separati ufficialmente. “Siamo concentrati sull'inizio della stagione. Allo stesso tempo, puntiamo su un club che sta operando sul mercato in modo discreto, lavorando per migliorare la rosa al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione. Per quanto riguarda Messi, sappiamo cosa è successo ieri. Non ho nient'altro da dire. Siamo concentrati sul match contro il Troyes e vogliamo iniziare bene la stagione. Ma il nostro direttore sportivo e presidente stanno lavorando duramente per migliorare la squadra", ammette Pochettino.