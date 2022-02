Psg, Pochettino: “Navas o Donnarumma in Champions? Deciderò. Neymar in dubbio”

Le parole del tecnico dei parigini

Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Rennes . L'allenatore argentino ha inoltre parlato di alcuni suoi giocatori in vista della doppia sfida di Champions League contro il Real Madrid . Ecco le parole:

"Navas e Donnarumma in Champions? Sono molto contento dei due portieri e per il momento pensiamo alla partita di domani, poi sceglieremo per la Champions. Neymar? Vedremo nei prossimi giorni se potrà esserci contro il Real Madrid".