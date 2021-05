Psg, Pochettino non si arrende: “Titolo Ligue 1 andato? Tutto può succedere”

Pareggio per 1-1 contro il Rennes e -3 dalla vetta con due sole giornate da giocare. Il Psg rischia di non vincere la Ligue 1

C'è rammarico in casa Paris Saint-Germain per il pareggio contro il Rennes che complica, e non poco, la volata per il titolo di Ligue 1. I parigini, adesso, sono distanti tre punti dalla vetta occupata dal Lille a sole due giornate dal termine. Come riferito da L'Equipe, però, Mauricio Pochettino non demorde e sa che ancora tutto può accadere...

" Se il titolo di Ligue 1 è ormai perso? Non ancora! Nel calcio può succedere di tutto . Ovviamente siamo delusi, ma dobbiamo dare merito al Rennes, che è un'ottima squadra e ha fatto una bella partita", ha risposto con fermezza il tecnico del Psg. "Atteggiamento sbagliato dei miei? No. Non siamo stati migliori del Rennes durante i 90 minuti e quindi non abbiamo meritato la vittoria. Tutto qui".

La delusione in campionato arriva dopo quella in Champions League con l'eliminazione dal torneo ad opera del Manchester City. Inevitabile una domanda anche sul torneo: "Assenza di Mbappé decisiva? Sappiamo tutti quanto sia importante Kylian, ma non credo che sia stata un'assenza a fare la differenza. Per quanto riguarda l'eliminazione, in un club come il nostro, non dovrebbe avere alcuna influenza. Se è così, dovremo esaminare il problema in futuro. È una stagione con molti alti e bassi. Dovremo trarne insegnamento per il futuro. Chiaramente ci saranno decisioni da prendere per migliorare la squadra per la prossima stagione. In ogni caso adesso dobbiamo pensare alle ultime partite. Conosciamo l'importanza delle sfide che ci attendono sia nella Coppa di Francia che in campionato".