Psg, Pochettino: “Triste per Donnarumma e Verratti. Vogliamo vincere la Ligue 1”

Le parole del tecnico argentino

"Penso sia difficile riprendere dopo la pausa, molti giocatori hanno giocato partite decisive. Sono triste per Marco e Gigio, ma tutti hanno giocato partite difficili, alcuni sono stanchi, ma saremo pronti per questa partita contro il Lorient, prenderemo i tre punti. Questa sfida è importante per noi, la Ligue 1 è il nostro obiettivo. Ogni processo richiede tempo, anche al Tottenham ne era servito parecchio. Non penso che qua sia più difficile, ma serve un altro tipo di processo. L'importante è avere una visione d'insieme e una continuità. Il club in questi anni non è stato lontano dal suo obiettivo con una semifinale e una finale, ci sono però tanti altri club come la Juventus o il Manchester City che vogliono vincere la Champions ma non riescono ad ottenere ciò per cui lavorano".