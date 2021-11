Psg, Pochettino si gode il primo gol di Messi in Ligue 1: “Un bene ma lui era sereno”

Si sblocca anche in campionato La Pulce

C'è lo zampino di Lionel Messi nella vittoria per 3-1 del Paris Saint-Germain contro il Nantes in Ligue 1. Prima gioia per l'argentino in campionato dove ancora non aveva segnato. La Pulce ha segnato con una bella conclusione di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Un gol accolto con grande soddisfazione anche da mister Mauricio Pochettino che, come riporta L'Equipe, ha detto la sua sulla sfida vinta e sulla rete del sei volte Pallone d'Oro.