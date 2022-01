PSG, Pochettino sulla coppia Icardi-Mbappé: “Possono completarsi a vicenda”

Il giudizio dell'allenatore del club parigino

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Lione. L'allenatore argentino si è soffermato sull'inedita coppia d'attacco Icardi-Mbappé che scenderà in campo viste le tante assenze nel reparto offensivo dei parigini. L'ex attaccante dell'Inter era dato per partente nella sessione invernale di calciomercato, ma al momento pare un'ipotesi improbabile visti i pochi giocatori a disposizione in avanti. Ecco le parole del tecnico: